Hạ viện Mỹ khuyến nghị duy trì quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Theo trang thông tin dự luật Quốc hội Mỹ ngày 29/9 (giờ địa phương), dự thảo Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2026 được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 10/9 vừa qua có nội dung khuyến nghị duy trì lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc ở mức 28.500 quân như hiện nay.Quốc hội Mỹ nhận thức rằng Bộ trưởng Quốc phòng nước này phải tiếp tục nỗ lực để tăng cường quan hệ đối tác với các đồng minh an ninh của Mỹ, nhằm mở rộng ưu thế của Mỹ trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Một trong những nỗ lực này bao gồm việc duy trì lực lượng đóng tại Hàn Quốc ở mức 28.500 quân, đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở phòng thủ lẫn nhau, tái khẳng định cam kết tận dụng mọi nguồn lực phòng thủ của Mỹ để cung cấp khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc căn cứ theo Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau Hàn-Mỹ. Những nội dung trên giống với Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm 2025 hiện hành, được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12 năm ngoái.Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng là một dự luật phê chuẩn về chi tiêu ngân sách, chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ hàng năm. Trong giai đoạn năm 2019-2021 thuộc nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, Quốc hội Mỹ đã ghi rõ về quy mô lực lượng đồn trú tại Mỹ trong Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng, cấm sử dụng ngân sách để cắt giảm quy mô quân đồn trú tại Hàn Quốc.Tuy nhiên, từ năm tài khóa 2022, Quốc hội Mỹ xóa điều khoản cấm sử dụng ngân sách để cắt giảm lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc, bày tỏ lập trường ủng hộ sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc bằng cách nêu rõ quy mô binh sĩ. Mặc dù nội dung này không mang tính ràng buộc, nhưng được coi như là khuyến nghị của Quốc hội Mỹ nhằm duy trì quy mô lực lượng đồn trú đóng tại Hàn Quốc.Tượng tự các dự luật khác, dự thảo Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng sẽ được thông qua lần lượt tại Thượng viện và Hạ viện, sau đó nếu có sự khác biệt, lưỡng viện sẽ lập ra một dự thảo thống nhất để tiến hành biểu quyết lại, sau đó trình Tổng thống ký và ban hành.Trước đó, Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm tài khóa 2026 được thông qua tại Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ hồi tháng 7 có nội dung chỉ thị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc tiến hành đánh giá độc lập về rủi ro liên quan đến việc cắt giảm quân đồn trú tại Hàn Quốc hoặc chuyển giao quyền tác chiến.