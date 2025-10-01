99 dịch vụ công được khôi phục sau vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 10 giờ sáng ngày 1/10, trong số 647 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) vừa qua, có 99 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt 15%.Tuy nhiên, 21 trên 36 hệ thống trọng yếu (hạng 1) được nhiều người dân sử dụng đã hoạt động bình thường trở lại, bao gồm dịch vụ tra cứu căn cước công dân điện tử, Cổng thông tin điện tử "Chính phủ 24", hệ thống đấu thầu, mua sắm công trực tuyến, hệ thống nghiệp vụ tích hợp an sinh xã hội.Giải thích về tiến độ khắc phục chậm trễ, Ủy ban cho biết ngay cả các hệ thống nằm từ tầng 2 đến tầng 4 của Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia, vốn không bị hư hại trực tiếp bởi hỏa hoạn, cũng gặp khó khăn trong vấn đề khắc phục do có sự liên kết với tầng 5, nơi xảy ra vụ cháy.Từ ngày 1/10, Ủy ban đã lập ra "Phòng giám sát tình hình" tại trụ sở của NIRS ở thành phố Daejeon, do Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn đứng đầu, đóng vai trò theo dõi chặt chẽ tình khắc phục theo từng hệ thống, huy động mọi nguồn lực hiện có để khắc phục sự cố.Tại cuộc họp cùng ngày của Ủy ban, Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung nhấn mạnh các Bộ ngành phải rà soát kỹ lưỡng hệ thống của các cơ quan trực thuộc có phát sinh vấn đề gì hay không, chịu trách nhiệm và dốc toàn lực ứng phó, đảm bảo không gây ra bất tiện cho người dân.