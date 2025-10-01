Khai trương trung tâm trị liệu trẻ tự kỷ do Suga (BTS) quyên góp

Photo : YONHAP News

Trung tâm trị liệu Min Yoon-gi thuộc bệnh viện Severance (Seoul), được thành lập nhờ khoản quyên góp 5 tỷ won (3,5 triệu USD) của Suga (tên thật Min Yoon-gi), thành viên nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), đã chính thức khai trương vào ngày 30/9. Giáo sư Chun Geun-ah, chuyên khoa Tâm thần Nhi, được bổ nhiệm làm Giám đốc trung tâm.Vào tháng 6 năm nay, Suga đã quyên góp 5 tỷ won để xây dựng một trung tâm trị liệu hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ trong điều trị và hòa nhập xã hội. Đây là khoản đóng góp lớn nhất từ một nghệ sĩ mà Hệ thống y tế Đại học Yonsei, trong đó bệnh viện Severance là đơn vị trực thuộc, từng tiếp nhận.Trung tâm trị liệu Min Yoon-gi bao gồm các phòng trị liệu ngôn ngữ, hành vi, cùng phòng trị liệu nhóm về âm nhạc, xã hội, được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh và cách âm. Tại khu vực chờ của phụ huynh còn trưng bày tác phẩm của họa sĩ Lee Kyu-jae, người mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.Trung tâm sẽ triển khai chương trình trị liệu nhóm về kỹ năng xã hội mang tên “MIND” (viết tắt của Music, Interaction, Network, Diversity, nghĩa là Âm nhạc, Tương tác, Kết nối, Đa dạng), do Suga và Giáo sư Chun Geun-ah phát triển bằng cách lồng ghép âm nhạc vào trị liệu. Từ nửa cuối năm ngoái đến nửa đầu năm nay, Suga đã cùng Giáo sư Chun tham gia hoạt động tình nguyện âm nhạc dành cho trẻ tự kỷ.Trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ trị liệu tích hợp, được thiết kế riêng cho từng cá nhân, với sự tham gia của bác sĩ tâm thần nhi, chuyên gia trị liệu âm nhạc, ngôn ngữ, hành vi và chuyên gia tâm lý lâm sàng. Trung tâm sẽ tổ chức một chương trình cắm trại cho các em nhỏ tham gia chương trình MIND vào tháng 11 tới, và buổi biểu diễn của các em tại Đại học Yonsei vào tháng 12.Không chỉ âm nhạc, trung tâm sẽ phát triển các chương trình khác kết hợp với các hoạt động nghệ thuật đa dạng, ngoài âm nhạc còn có mỹ thuật, thể thao. Đồng thời, trung tâm cũng sẽ tiến hành bồi dưỡng các chuyên gia, nghiên cứu lâm sàng và tổ chức hội thảo khoa học.Giáo sư Chun kỳ vọng rằng công chúng sẽ thay đổi nhận thức về chứng rối loạn phổ tự kỷ khi chứng kiến nỗ lực hòa nhập xã hội của các em nhỏ.