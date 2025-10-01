Xuất khẩu của Hàn Quốc tháng 9/2025 tăng 12,7%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/10 công bố tình hình xuất nhập khẩu tháng 9/2025. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 65,95 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 6. Trong đó, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 16,6 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024, phá kỷ lục nối tiếp tháng 8.Kim ngạch xuất khẩu ô tô, bao gồm cả xe động cơ đốt trong và các loại xe thân thiện môi trường, ghi nhận mức cao kỷ lục 6,4 tỷ USD trong tháng 9, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đà tăng 4 tháng liên tiếp. Xét theo thị trường, xuất khẩu ô tô sang Mỹ đạt 10,27 tỷ USD, giảm 1,4% do ảnh hưởng từ mức thuế 25% của Washington. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 11,68 tỷ USD, tăng 0,5%, chấm dứt đà giảm sau 4 tháng. Xuất khẩu sang thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đạt 11,06 tỷ USD, tăng 17,8% nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn và tàu thủy tăng trưởng mạnh, mức cao kỷ lục xét trong các tháng 9.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu tháng 9 của Hàn Quốc đạt 56,4 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, cán cân thương mại tháng 9 thặng dư 9,56 tỷ USD. Cán cân thương mại theo tháng đã thặng dư liên tục kể từ tháng 6/2023, trừ đợt thâm hụt tạm thời trong tháng 1 năm nay.