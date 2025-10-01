Chủ tịch Bắc Triều Tiên gửi điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 1/10 đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2019), trong đó khẳng định lại ý chí tăng cường trao đổi chiến lược và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước.Trong bức điện mừng, ông Kim nhấn mạnh dù cho tình hình quốc tế có sự thay đổi, việc không ngừng làm sâu sắc và phát triển tình hữu nghị truyền thống Triều-Trung là lập trường kiên định của đảng và chính quyền Bắc Triều Tiên.Lãnh đạo miền Bắc cho biết Bình Nhưỡng sẽ cùng nỗ lực để củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị song phương phù hợp với yêu cầu của thời đại mới và nguyện vọng của người dân hai nước, cũng như bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.Chủ tịch Kim cũng ca ngợi người dân Trung Quốc kể từ khi lập nước đã đạt được những thành tựu đáng khâm phục trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Ông Kim bày tỏ tin tưởng rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ giành được thắng lợi rực rỡ trong hành trình lịch sử hiện thực hóa giấc mơ phục hưng dân tộc Trung Hoa.Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng nhắc lại chuyến tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc (3/9), đánh giá đây là một đại lễ chính trị được tổ chức long trọng và hoành tráng, thể hiện rõ ràng sức mạnh tổng hợp và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.Ngày Quốc khánh Trung Quốc là một trong những ngày lễ lớn nhất của nước này, kỷ niệm ngày nhà lãnh đạo cách mạng Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 1/10/1949. Hằng năm, ông Kim đều gửi điện mừng đến ông Tập Cận Bình vào dịp này.Mặt khác, truyền thông miền Bắc cũng đưa tin cho biết Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui ngày 30/9 đã trở về Bình Nhưỡng bằng chuyên cơ sau chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 27/9 và có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.