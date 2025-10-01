Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh về tự chủ quốc phòng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 1/10 đã tham dự lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập quân đội, được tổ chức tại Gyeryongdae, cơ sở tổng hợp của Lục quân, Hải quân và Không quân tại thành phố Gyeryong thuộc tỉnh Nam Chungcheong.Ông Lee chỉ ra rằng quân đội Hàn Quốc phải tự nâng cao sức mạnh của chính mình, vì sự hòa bình và thịnh vượng của đất nước. Trong bối cảnh an ninh thay đổi nhanh chóng, tự chủ quốc phòng là điều tất yếu. Trên nền tảng niềm tự hào và sự tin tưởng vững chắc vào sức mạnh quân sự, Hàn Quốc phải tiến lên con đường tự chủ quốc phòng mạnh mẽ.Đặc biệt, Tổng thống chỉ ra rằng trong chiến tranh tương lai, quân đội nếu chỉ dựa vào số lượng binh sĩ như trước đây là chưa đủ. Chính phủ sẽ tăng ngân sách quốc phòng, tập trung đầu tư vào công nghệ tiên tiến để tái cấu trúc quân đội thành một lực lượng tinh nhuệ, hiện đại và thông minh.Bên cạnh đó, Tổng thống cam kết sẽ khôi phục quyền chỉ huy tác chiến thời chiến trên nền tảng đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc, để Hàn Quốc chủ động dẫn dắt thế trận phòng thủ liên quân.Ngoài ra, ông Lee cũng cam kết sẽ cải thiện chế độ đãi ngộ cho quân nhân và tăng cường hỗ trợ, ưu đãi dành cho những binh sĩ bị thương. Tổng thống nhấn mạnh quân đội phải dốc toàn bộ sức mạnh để bảo vệ người dân, chứ không phải để bảo vệ quyền lực; tuyệt đối không bao giờ để lặp lại vụ việc quân đội chĩa súng vào chính người dân.Với tư cách là Tổng thống, Tổng tư lệnh quân đội, ông Lee cam kết sẽ xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của lệnh thiết quân luật bất hợp pháp tháng 12 năm ngoái, đồng thời củng cố nền tảng thể chế để tái xây dựng quân đội trở thành lực lượng bảo vệ Hiến pháp và người dân.