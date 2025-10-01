Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại không điều kiện với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Nhà Trắng trả lời báo giới ngày 30/9 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.Quan chức này nhấn mạnh Tổng thống Trump đã có ba cuộc hội đàm thượng đỉnh mang tính chất lịch sử với ông Kim trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên, nhằm ổn định tình hình trên bán đảo Hàn Quốc. Cụ thể, ông Trump và ông Kim đã gặp nhau tại Singapore vào tháng 6/2018; tại Hà Nội, Việt Nam vào tháng 2/2019 và tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào tháng 6/2019. Cuộc gặp cuối cùng tại Bàn Môn Điếm còn có sự tham dự của Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in.Nhà Trắng cũng khẳng định chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Mỹ không thay đổi. Phát biểu này cho thấy Washington vẫn duy trì nguyên tắc và mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc. Tuy nhiên, việc Mỹ lần này không nhắc trực tiếp đến cụm từ "phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên" được xem là có cân nhắc đến bầu không khí đối thoại Mỹ-Triều.Ngoài ra, tuyên bố của quan chức này cũng được cho là phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump sau phát biểu gần đây của ông Kim Jong-un. Trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao khóa XIV lần thứ 13 vào tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Kim cho biết vẫn giữ những kỷ niệm tốt với Tổng thống Trump. Ông Kim khẳng định không có lý do gì để không đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ mục tiêu hoang đường về việc phi hạt nhân hóa miền Bắc, cũng như là bởi Bình Nhưỡng thực tế cũng có mong muốn chung sống hòa bình.Trong khi Bình Nhưỡng đưa ra điều kiện từ bỏ phi hạt nhân hóa để đối thoại, Washington lại được cho là đã gián tiếp gửi đi thông điệp về việc giữ vững lập trường phi hạt nhân hoá, cũng như đưa ra một đề xuất ngược lại với miền Bắc là đối thoại không điều kiện.Theo đó, dư luận đặc biệt quan tâm về khả năng Tổng thống Trump có cuộc gặp với Chủ tịch Kim nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10.Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước về vấn đề Bắc Triều Tiên và bán đảo Hàn Quốc trước đó cũng đã nhận định có khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC.