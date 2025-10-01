Hàn Quốc sẽ chia sẻ với Mỹ các biện pháp can thiệp tỷ giá hàng tháng

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 1/10 đã công bố nội dung thỏa thuận về chính sách tỷ giá hối đoái, được thảo luận trong quá trình đàm phán thương mại Hàn-Mỹ.Trong đó, Bộ Kế hoạch và tài chính cùng Bộ Tài chính Mỹ tái khẳng định nguyên tắc cơ bản là không thao túng giá trị đồng nội tệ nhằm cản trở sự điều chỉnh cán cân thanh toán hoặc tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng. Hai nước nhất trí sẽ không có các biện pháp liên quan đến tính lành mạnh vĩ mô hay sự dịch chuyển của dòng vốn nhằm mục đích điều chỉnh tỷ giá để gây tác động tiêu cực tới thị trường của nước đối tác. Điều này có nghĩa Hàn Quốc cam kết sẽ không can thiệp vào tỷ giá theo hình thức làm suy yếu đồng won nhằm nâng thặng dư xuất khẩu với Mỹ.Bên cạnh đó, cơ quan tài chính hai nước đồng tình rằng việc đầu tư ra nước ngoài của cơ quan đầu tư Chính phủ phải được thực hiện dựa trên mục đích là điều tiết rủi ro và đa dạng hóa đầu tư. Nội dung này được phân tích là xét tới một số quốc gia từng sử dụng quỹ hưu trí hoặc quỹ đầu tư công đầu tư ra nước ngoài để làm suy giảm đồng nội tệ một cách có chủ đích.Hai bên cũng tái khẳng định các biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối chỉ được cân nhắc khi thực sự cần thiết để đối phó với biến động quá mức trên thị trường, và phải can thiệp ở cả hai chiều, cả khi tỷ giá tăng hay giảm quá mức.Cơ quan hai nước nhất trí rằng để đảm bảo tính minh bạch trong chính sách tỷ giá, Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Mỹ nhiều thông tin chi tiết hơn về các biện pháp liên quan đến tỷ giá. Theo đó, Seoul sẽ chia sẻ với Bộ Tài chính Mỹ dữ liệu chi tiết hàng tháng về các biện pháp bình ổn thị trường, thay vì chia sẻ theo từng quý như hiện nay, với điều kiện không công khai ra bên ngoài.Ngoài ra, Hàn Quốc cũng sẽ công bố theo mẫu chuẩn của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) các thông tin về dự trữ ngoại hối, cơ cấu tiền tệ trong dự trữ ngoại hối theo từng năm. Hiện tại, Hàn Quốc công bố số liệu về dự trữ ngoại hối theo từng năm, nhưng chưa tiết lộ thông tin về tỷ trọng các loại ngoại tệ cụ thể.Quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết các nội dung thỏa thuận trên không khác nhiều so với những nội dung đang triển khai hiện nay. Điều quan trọng là lần này, cơ quan tài chính hai nước đã tái khẳng định về tầm quan trọng của sự trao đổi chặt chẽ và tin tưởng lẫn nhau, vì sự ổn định của thị trường ngoại hối.