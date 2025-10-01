Loạt khí tài hiện đại được phô diễn tại lễ duyệt binh kỷ niệm thành lập quân đội Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc ngày 1/10 đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày thành lập tại Gyeryongdae, cơ sở tổng hợp của Lục quân, Hải quân và Không quân tại thành phố Gyeryong thuộc tỉnh Nam Chungcheong. Lễ duyệt binh do Tổng thống Lee Jae Myung trực tiếp chủ trì.Trong đó, quân đội đã phô diễn hơn 100 vũ khí thuộc 40 loại hệ thống chiến đấu. Trong số này có pháo phản lực đa nòng "Cheonmu" đang được quân đội vận hành, tên lửa dẫn đường không đối đất tầm trung "Cheongung-II" có khả năng đánh chặn máy bay và tên lửa đạn đạo; tên lửa dẫn đường đất đối không tầm xa (L-SAM) có thể đánh chặn tên lửa của quân địch ở độ cao trên 40 km; pháo tự hành K9 và xe tăng K2, những vũ khí "hàng hiệu" của Hàn Quốc được xuất khẩu ra toàn thế giới.Bên cạnh đó, quân đội còn lần đầu giới thiệu về các loại robot hiện đại như robot rà phá bom mìn, robot tự động phát hiện các yếu tố đe dọa, hệ thống robot đa nhiệm có khả năng thực hiện đồng thời các nhiệm vụ giám sát, trinh sát và chiến đấu.Lễ duyệt binh còn có sự xuất hiện của máy bay không người lái tàng hình hoạt động theo phi đội, có thể phối hợp với máy bay có người lái thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tấn công và tác chiến điện tử; máy bay tự sát cỡ nhỏ có khả năng tấn công phủ đầu mối uy hiếp của quân địch; máy bay không người lái tàng hình đa nhiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo để bí mật thâm nhập, trinh sát và tấn công chính xác. Ngoài ra, nhiều hệ thống chiến đấu kết hợp có và không có người lái cũng được giới thiệu, như robot bốn chân, drone bắn tỉa cỡ nhỏ, phương tiện tự động dò thủy lôi dưới nước, xe trinh sát không người lái, phương tiện dưới nước không người lái cỡ lớn, tàu mặt nước không người lái phục vụ chiến đấu, máy bay không người lái tàng hình cỡ nhỏ và drone cảm tử cỡ trung.Quân đội cũng phô diễn uy lực của các phương tiện tấn công đang sở hữu như tên lửa đất đối đất, hạm đối đất, trong đó có "tên lửa quái vật" Hyunmoo-5 từng được lần đầu công khai trong lễ duyệt binh năm 2024. Tên lửa Hyunmoo-5 mang theo đầu đạn nặng tới 8 tấn, là loại tên lửa có thể xuyên thủng và phá hủy boongke ngầm, nơi chỉ huy đối phương ẩn náu, là một phương tiện chiến đấu thuộc "Hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR)" thuộc "Hệ thống ba trụ cột" của Hàn Quốc."Hệ thống ba trụ cột" bao gồm hệ hệ thống tấn công phủ đầu bằng tên lửa "Kill Chain", hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD), và hệ thống trừng phạt và đáp trả trên diện rộng (KMPR).Trong phần trình diễn trên không tiếp theo, quân đội phô diễn hàng loạt khí tài hiện đại, như trực thăng vũ trang hạng nhẹ LAH do Hàn Quốc tự sản xuất, trực thăng Apache được mệnh danh là "sát thủ xe tăng", trực thăng vận tải Surion, trực thăng đổ bộ Marineon của Thủy quân lục chiến, máy bay tuần tra trên biển hiện đại P-8 Poseidon, cùng các chiến đấu cơ F-35A, F-15K và KF-21.