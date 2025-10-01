Hàn Quốc và Mỹ lập quầy chuyên trách thị thực cho doanh nghiệp tại Đại sứ quán Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc họp đầu tiên của nhóm công tác Hàn-Mỹ giải quyết vấn đề thị thực nhập cảnh theo mục đích thương mại giữa Chính phủ hai nước đã diễn ra vào ngày 30/9 (giờ địa phương) tại Washington (Mỹ).Tại đây, hai bên đã nhất trí thành lập một quầy chuyên trách tại Đại sứ quán Mỹ ở Seoul, nhằm xử lý các vấn đề thị thực cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ, như một biện pháp ngăn chặn tái diễn vụ việc Mỹ bắt giữ tập thể lao động Hàn Quốc tại bang Georgia đầu tháng 9 vừa qua. Quầy chuyên trách này sẽ được đưa vào vận hành trong tháng 10, và chi tiết sẽ được phía Mỹ công bố trên trang của Đại sứ quán Mỹ tại Seoul.Cuộc họp lần này có sự tham gia của ông Jeong Ki-hong, quan chức Chính phủ Hàn Quốc phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân Hàn Quốc, và ông Kevin Kim, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham gia của các ban ngành hữu quan khác. Phía Hàn Quốc có Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm. Phía Mỹ có Bộ An ninh nội địa, Bộ Thương mại và Bộ Lao động Mỹ.Hai bên đã làm rõ được phạm vi các hoạt động có thể thực hiện với thị thực thương mại ngắn hạn (B-1). Phía Mỹ khẳng định rằng doanh nghiệp Hàn Quốc có thị thực B-1 có thể thực hiện các hoạt động lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị nhập khẩu phục vụ cho quá trình đầu tư tại Mỹ. Những hoạt động này cũng có thể được thực hiện khi có giấy phép du lịch điện tử (ESTA).Đây được xem là động thái của Mỹ nhằm ngăn ngừa tái diễn vụ việc tương tự như vụ nhiều công nhân Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia hôm 4/9. Phần lớn các lao động này nhập cảnh vào Mỹ bằng ESTA hoặc thị thực B-1 và thị thực du lịch (B-2).Ngoài ra, Seoul và Washington cũng thống nhất xây dựng đường dây liên lạc trực tiếp giữa các cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc tại Mỹ, ICE và Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) nhằm phối hợp chặt chẽ hơn.Hàn Quốc còn đề nghị Mỹ tiến hành cải cách chế độ cơ bản để đảm bảo doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đầu tư và mở rộng đầu tư thành công tại Mỹ. Về phần mình, Washington cho biết đây là vấn đề khó khi xét đến những hạn chế trong pháp luật hiện tại, nhưng cam kết vẫn sẽ tiếp tục cân nhắc các phương án khả thi khác. Hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức vòng họp tiếp theo trong thời gian sớm nhất để liên tục tham vấn về vấn đề thị thực.