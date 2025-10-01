Lãnh đạo Hàn-Nhật thúc đẩy hợp tác song phương thông qua ngoại giao con thoi

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/9 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Lãnh đạo hai nước đã gặp lại nhau sau hơn một tháng kể từ cuộc gặp ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 8.Trong cuộc hội đàm lần này, hai bên đã thảo luận về các biện pháp ứng phó với những vấn đề xã hội chung và phương án hợp tác trong bối cảnh trật tự thương mại thay đổi nhanh chóng.Tổng thống Lee bày tỏ mong muốn Seoul và Tokyo có thể thường xuyên qua lại, củng cố ngoại giao con thoi. Lãnh đạo hai nước đều đồng tình hướng tới sự phát triển vì lợi ích chung và thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh môi trường quốc tế khó khăn.Ông Lee còn hy vọng Hàn Quốc và Nhật Bản, vốn ở gần nhau về mặt địa lý, sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn trong cả lĩnh vực kinh tế và an ninh, từ đó hình thành mối quan hệ Hàn-Nhật thực sự gần gũi, có thể cùng chia sẻ cả sự đồng cảm về mặt tình cảm.Đáp lại, Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác song phương trong việc ứng phó với các vấn đề như tỷ lệ sinh thấp, già hóa dân số và tình trạng tập trung nhiều tại khu vực thủ đô. Lãnh đạo Nhật Bản cho biết nếu hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm và trí tuệ để cùng giải quyết các vấn đề xã hội chung, thì quan hệ song phương sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ.Hai nhà lãnh đạo cũng đã tái khẳng định quyết tâm vững chắc trong mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Hàn Quốc.Trong khi có đánh giá cho rằng ngoại giao con thoi giữa hai nước đã dần được ổn định, thì việc Thủ tướng Ishiba sắp từ nhiệm khiến cho bài toán thiết lập quan hệ với tân Thủ tướng Nhật Bản, cũng như xử lý các vấn đề lịch sử quá khứ vẫn còn là thách thức đặt ra đối với Hàn Quốc.