Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ quân đội Hàn Quốc ngày 1/10, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đang xem xét lùi cuộc tập trận "Bảo vệ đất nước" sang tháng 11. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tập trận năm nay dự kiến sẽ được triển khai tại khu vực tỉnh Gyeonggi, Gangwon và Bắc Chungcheong trong vòng khoảng một tuần từ ngày 15/10.Nguyên nhân là bởi nội bộ quân đội có ý kiến cho rằng cần điều chỉnh lịch trình tập trận do Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra trong hai ngày từ 31/10 tại thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), cùng với việc một số nhân sự cấp tướng sắp sửa được công bố.Một quan chức Hội đồng tham mưu trưởng liên quân xác nhận đang xem xét về việc lùi lịch tập trận, nhưng hiện vẫn chưa có quyết định chính thức."Bảo vệ đất nước" là cuộc tập huấn cơ động ngoài trời thường niên của quân đội, nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó quân sự, năng lực thực thi tác chiến liên hợp Lục, Hải, Không quân, thường có sự tham gia của lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.Cuộc tập trận này được triển khai từ năm 1996, thay thế cho cuộc tập trận "Tinh thần đồng đội" (Team Spirit) của liên quân Hàn-Mỹ. Tháng 11/2010, Bắc Triều Tiên từng lấy cuộc tập trận này làm cái cớ để tiến hành vụ khiêu khích nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.Một số ý kiến cho rằng việc quân đội xem xét điều chỉnh lịch tập trận lần này phản ánh đường lối của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, hiện đang thúc đẩy giảm nhẹ căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin liên Triều.Trước đó, liên quân Hàn-Mỹ chỉ triển khai hơn 20 trong số 40 nội dung diễn tập cơ động ngoài trời thuộc khuôn khổ cuộc tập trận "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) tháng 8, dời các nội dung còn lại sang tháng 9. Động thái này được phân tích là đã cân nhắc tới sự phản đối của miền Bắc.