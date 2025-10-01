Tập trung truy quét người nước ngoài cư trú trái phép tại Gyeongju

Photo : YONHAP News

Trong vòng 68 ngày từ ngày 29/9 đến ngày 5/12 năm nay, Bộ Tư pháp Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát, Cơ quan Cảnh sát biển, Bộ Tuyển dụng và lao động, Bộ Địa chính và giao thông triển khai đợt truy quét liên ngành lần hai năm 2025 đối với người nước ngoài cư trú trái phép trong nước.Các lĩnh vực trọng điểm trong đợt truy quét lần này là xây dựng, giao hàng, bị coi là ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của người dân trong nước; tội phạm người nước ngoài đe dọa tới sự an toàn của người dân liên quan đến ma túy, xe không đăng ký; các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục như massage trá hình, mại dâm; cùng các hành vi môi giới nhập cảnh và việc làm bất hợp pháp.Trong khoảng thời gian trên, các cơ quan chức năng sẽ tập trung truy quét tại khu vực thành phố Gyeongju nhằm hỗ trợ cho việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đồng thời tăng cường tuần tra tại những khu vực lân cận tập trung đông người nước ngoài.Bộ Tư pháp cảnh báo sẽ xử lý nghiêm, bao gồm cả truy tố hình sự, đối với những trường hợp từ chối hoặc cản trở việc kiểm tra mà không có lý do chính đáng. Bộ trưởng Tư pháp Jeong Seong-ho nhấn mạnh việc thiết lập trật tự cư trú ổn định cho người nước ngoài là bước khởi đầu cho một chính sách nhập cư thành công. Trong thời gian tới, cơ quan này sẽ xúc tiến một cách nhất quán chính sách giảm tình trạng cư trú bất hợp pháp trong nước.