Hàn Quốc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Nhóm công tác y tế APEC giai đoạn 2026-2027

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 30/9 cho biết Hàn Quốc đã được chọn làm nền kinh tế Chủ tịch của Nhóm công tác y tế (HWG) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Nhiệm kỳ của Hàn Quốc sẽ kéo dài 2 năm, từ ngày 1/1/2026 đến 31/12/2027.Do Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương được cấu thành từ các nền kinh tế thành viên, nên cụm từ "nền kinh tế Chủ tịch" đã được sử dụng thay cho cách gọi "nước Chủ tịch".Nhóm công tác y tế APEC là cơ chế thảo luận về lĩnh vực y tế của 21 nền kinh tế thành viên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, có vai trò thảo luận các vấn đề nổi cộm như tăng cường hệ thống y tế, ứng phó với khủng hoảng y tế công cộng trong khu vực, cũng như tìm kiếm định hướng chính sách chung.Bộ Y tế nhấn mạnh việc Hàn Quốc được đảm nhiệm cương vị nền kinh tế Chủ tịch đã cho thấy sự ghi nhận của quốc tế đối với năng lực của hệ thống y tế Hàn Quốc, khẳng định Seoul sẽ dẫn dắt các cuộc họp thảo luận về hợp tác y tế trong APEC trong hai năm tới, qua đó đóng góp vào sự thịnh vượng chung.Cụ thể, Hàn Quốc dự kiến sẽ tập trung đưa ra các nhiệm vụ hợp tác trọng tâm như tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe tích hợp dựa trên xã hội địa phương; xây dựng hệ thống bảo đảm y tế toàn dân bằng công nghệ kỹ thuật số; thúc đẩy sức khỏe theo vòng đời và tăng cường quản lý sức khỏe tâm thần để giải quyết các vấn đề chung như tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp.