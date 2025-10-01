Concert K-pop mừng Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 tại Gyeongju

Photo : YONHAP News

Trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Gyeongju và Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 30/9 thông báo sẽ tổ chức buổi concert K-pop mang tên "APEC Music Festa 2025" vào lúc 6 giờ chiều ngày 10/10 tại sân vận động ở thành phố Gyeongju, đem đến cảm nhận thực tế về sức mạnh tiềm ẩn của văn hóa Hàn Quốc.Danh sách nghệ sĩ tham gia buổi biểu diễn lần này gồm có các nhóm nhạc nữ Billlie, USPEER, izna, H1-KEY, Hearts2Hearts; nhóm nhạc nam có sự góp mặt của NCT Wish, ONF, Oneus, WEi , KickFlip; ca sĩ Choi Ye-na, Jung Dae-hyun và Ha Sung-woon.Buổi biểu diễn sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube KBS Kpop. Sau đó, chương trình sẽ được phát sóng lại trên kênh KBS2 lúc 11 giờ 10 phút tối ngày 21/10, và các kênh khác như KBSN và KBS World.Ngoài ra, trong khuôn khổ lễ hội âm nhạc APEC lần này, một chương trình đặc biệt mang tên "Women On Music (WOM)" sẽ diễn ra lúc 5 giờ chiều ngày 24/10 tại sân khấu nổi trên hồ Bomun, thành phố Gyeongju. Sự kiện kéo dài khoảng 90 phút với sự góp mặt của các nữ nghệ sĩ tiêu biểu đến từ 5 quốc gia là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Việt Nam.Đài KBS sẽ công bố chi tiết lịch trình lễ hội âm nhạc, hướng dẫn tham dự, giao thông và đảm bảo an toàn thông qua các kênh chính thức trong thời gian tới.Ban tổ chức nhấn mạnh sự kiện "APEC Music Festa 2025" không chỉ đơn thuần là một buổi hòa nhạc, mà sẽ trở thành sân khấu để giới thiệu sức mạnh văn hóa Hàn Quốc đến toàn thế giới.