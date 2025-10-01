Nhiều địa điểm văn hóa tiêu biểu tại Hàn Quốc mở cửa miễn phí vào dịp Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Cục Di sản quốc gia Hàn Quốc cho biết 4 cung điện lớn gồm Gyeongbok (Cảnh Phúc), Changdeok (Xương Đức), Deoksu (Đức Thọ), Changgyeong (Xương Khánh), đền thờ Jongmyo (Tông Miếu) và quần thể lăng tẩm triều đại Joseon sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 3-9/10, nhân dịp Tết Trung thu năm nay.Đặc biệt, đền thờ Jongmyo, vốn chỉ được tham quan theo hình thức đặt trước, cũng sẽ cho phép du khách tự do tham quan trong kỳ nghỉ Tết Trung thu này. Tuy nhiên, du khách vẫn phải mua vé vào hậu viên của cung Changdeok như thường lệ.Ngoài ra, Bảo tàng nghệ thuật hiện đại và đương đại quốc gia Hàn Quốc (MMCA) cũng sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 5-8/10 tại cả bốn chi nhánh tại thủ đô Seoul, thành phố Gwacheon (tỉnh Gyeonggi), cung Deoksu và thành phố Cheongju (tỉnh Bắc Chungcheong). Riêng chi nhánh ở Seoul sẽ đóng cửa vào đúng ngày Tết Trung thu (6/10), trong khi các chi nhánh khác vẫn hoạt động bình thường.Ngoài ra, Vườn thực vật quốc gia Hàn Quốc ở huyện Pyeongchang (tỉnh Gangwon) và Vườn thực vật Wando ở tỉnh Nam Jeolla cũng sẽ miễn phí vé vào cửa trong dịp nghỉ Tết Trung thu này. Tuy nhiên, vì lịch mở cửa và thời gian miễn phí vé vào cổng có thể khác nhau tùy từng điểm tham quan, nên du khách cần kiểm tra trước khi đi.