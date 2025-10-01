Hàn Quốc rà soát công tác xuất nhập cảnh chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Jung Sung-ho ngày 1/10 đã đến sân bay quốc tế Gimhae (thành phố Busan), nơi được sử dụng làm sân bay chính phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025, diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào cuối tháng 10.Tại đây, ông Jung đã rà soát tình trạng chuẩn bị như kế hoạch lắp đặt và vận hành làn kiểm soát xuất nhập cảnh riêng, phương án bố trí nhân sự chuyên trách, cũng như gặp gỡ và động viên các nhân viên tại sân bay và nhân viên kiểm soát xuất nhập cảnh.Bộ Tư pháp cho biết sẽ thiết lập văn phòng xuất nhập cảnh tạm thời và làn kiểm soát xuất nhập cảnh riêng phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh APEC tại sân bay quốc tế Gimhae và sân bay Pohang Gyeongju, đồng thời cho vận hành làn ưu tiên xuất nhập cảnh dành cho các đại biểu tham dự trong thời gian diễn ra sự kiện.Ngoài ra, cơ quan này dự kiến cũng sẽ tạo thuận lợi cho các đại biểu tham dự bằng cách đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, nhanh chóng cấp visa, miễn đăng ký hệ thống cấp phép du lịch điện tử (K-ETA).Bộ trưởng Jung nhấn mạnh trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC, Bộ Tư pháp đảm nhiệm vai trò quan trọng ở tuyến đầu quản lý xuất nhập cảnh nhằm bảo đảm sự kiện quốc tế này được tổ chức thành công. Ông Jung đã đề nghị toàn thể nhân viên tập trung hết sức để hỗ trợ quá trình xuất nhập cảnh được diễn ra an toàn, nhanh chóng, qua đó nâng cao vị thế của Hàn Quốc.Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc trong buổi chiều cùng ngày cũng đã đến thăm trại giam Busan để kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách chủ chốt. Tại đây, ông Jung đã đến thị sát xưởng lao động trong cơ sở giam giữ, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa tai nạn và động viên cán bộ đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho phạm nhân.