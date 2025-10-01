Doanh số của hãng ô tô Hyundai và Kia tại Mỹ lập kỷ lục trong quý III/2025

Photo : YONHAP News

Chi nhánh hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc tại Mỹ ngày 1/10 (giờ địa phương) cho biết lượng xe bán ra của hãng trong tháng 9 tại thị trường Mỹ đạt 71.003 chiếc, tăng 14% so với 62.491 xe trong cùng kỳ năm trước.Xét theo các mẫu xe, xe Elantra Family, xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) Santa Fe và xe điện Ioniq 5 đều đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay trong tháng 9. Doanh số xe ô tô điện tăng vọt 153% so với một năm trước, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử.Doanh số bán lẻ ô tô của hãng tại thị trường Mỹ cũng đạt 57.435 chiếc, tăng 7% so với tháng 9/2024. Đặc biệt, dòng xe thân thiện với môi trường, bao gồm cả xe ô tô điện, chiếm 38% doanh số bán lẻ. Doanh số bán lẻ đối với xe điện Ioniq 5 tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái.Tính đến hết tháng 9, tổng doanh số quý III/2025 của hãng Huyndai tại Mỹ đạt 239.069 chiếc, tăng 13% so với một năm trước, đánh dấu kết quả cao nhất từ trước đến nay trong các quý III.Mặt khác, chi nhánh của hãng ô tô Kia tại Mỹ cũng cho biết đã bán được 65.507 chiếc xe trong tháng 9 vừa qua, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số quý III/2025 của hãng đạt 219.637 chiếc, mức cao nhất trong một quý từ trước đến nay.Xét theo mẫu xe, 6 mẫu xe chủ lực duy trì doanh số bán tốt, góp phần thúc đẩy kết quả kinh doanh của hãng gồm xe K5 (tăng 85%), Carnival (tăng 48%), Telluride và Sportage (đều tăng 13%); mẫu Sorento và dòng xe K4 (lần lượt tăng 7% và 4%). Xét theo loại xe, xe điện thân thiện với môi trường tăng 26%, xe sedan tăng 19% và xe thể thao đa dụng (SUV) tăng 6%, đều ghi nhận đà tăng trưởng.