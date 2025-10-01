Tỷ lệ đăng ký mua đồng xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh APEC thấp hơn kỳ vọng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 1/10 cho biết tỷ lệ cạnh tranh đăng ký đặt mua trước đồng tiền xu kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) chưa đạt mức một chọi một.Lượng tiền xu kỷ niệm được phát hành lần này là 14.000 đồng xu, trong đó có 11.532 đơn đăng ký đặt mua trước, tương đương với tỷ lệ cạnh tranh 0,82:1.Theo thống kê, tỷ lệ cạnh tranh đăng ký đặt mua trước đồng xu bạc loại I và đồng xu bạc loại II đạt lần lượt đạt 1,08:1 và 1,14:1, nhưng tỷ lệ cạnh tranh đối với bộ gồm hai loại đồng xu này chỉ đạt 0,78:1.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn người mua đối với từng đồng xu đơn lẻ từ ngày 24/10, còn bộ hai loại đồng xu sẽ được phân phối mà không qua bốc thăm.