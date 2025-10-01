OpenAI ký kết hợp tác chiến lược với tập đoàn Samsung và SK

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 1/10 đã có buổi tiếp Giám đốc điều hành hãng OpenAI (Mỹ) Sam Altman, thảo luận phương án mở rộng hợp tác giữa công ty này với các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tham dự buổi tiếp có Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won.Tổng thống nhấn mạnh sự phát triển trí tuệ nhân tạo mang tầm vóc lịch sử, giống như bước ngoặt khi loài người phát minh ra kim loại, cộng đồng quốc tế cần nỗ lực để khiến AI mang lại một thế giới hạnh phúc thay vì nguy hiểm. Ông Lee khẳng định AI không thể phát triển nếu thiếu chíp bán dẫn, lĩnh vực mà tập đoàn Samsung và SK đang giữ vai trò trụ cột toàn cầu. Tổng thống kỳ vọng thỏa thuận hợp tác dự án "Stargate" (Cổng sao) giữa OpenAI và Samsung, SK sẽ trở thành mô hình đối tác đôi bên cùng có lợi, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và tạo thêm việc làm cho Hàn Quốc.Trước cuộc gặp trên, tại trụ sở ở quận Gangnam, Seoul, tập đoàn Samsung của Hàn Quốc cùng ngày đã tổ chức lễ ký kết Ý định thư (LOI) với hãng OpenAI, cam kết hợp tác trong việc xây dựng hạ tầng trọng tâm cho trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Tham dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch Samsung Jun Young-hyun cùng lãnh đạo các công ty thành viên gồm Điện tử Samsung, Samsung SDS, Samsung C&T và Công nghiệp nặng Samsung.Với tư cách là đối tác chiến lược của OpenAI, Samsung dự kiến huy động thế mạnh cốt lõi của mỗi công ty thành viên, như về chíp bán dẫn, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và công nghệ hàng hải, qua đó thiết lập một hệ thống hợp tác toàn diện.Cụ thể, Điện tử Samsung sẽ hỗ trợ cung cấp bộ nhớ hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng cho OpenAI, đơn vị đang triển khai dự án "Stargate". Samsung SDS sẽ hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu AI của dự án này. Dự án "Stargate" là một kế hoạch quy mô lớn của OpenAI, được triển khai cùng các tập đoàn công nghệ và đầu tư toàn cầu nhằm xây dựng siêu máy tính và trung tâm dữ liệu.Trong khi đó, Samsung C&T và Công nghiệp nặng Samsung sẽ hợp tác với OpenAI để phát triển trung tâm dữ liệu AI toàn cầu, trong đó phối hợp nghiên cứu chung và xây dựng trung tâm dữ liệu nổi trên biển.Mặt khác trong cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won và Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, hai bên đã ký kết ý định thư về cung cấp chíp nhớ và biên bản ghi nhớ về hợp tác trung tâm dữ liệu AI ở vùng Tây Nam Hàn Quốc tại trụ sở của SK ở quận Jongno, Seoul.Trong đó, hãng SK Hynix của tập đoàn SK sẽ tham gia dự án "Stargate" với vai trò đối tác cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM). Công ty dự kiến thiết lập hệ thống sản xuất đủ năng lực đáp ứng kịp thời nhu cầu cung cấp lên tới 900.000 tấn wafer bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) mỗi tháng của OpenAI. SK Hynix sẽ tích cực hợp tác để hiện thực hóa chiến lược của OpenAI trong việc đảm bảo nguồn cung bộ tăng tốc AI, đồng thời duy trì hợp tác lâu dài giữa hai bên.Hãng SK Telecom thì sẽ cùng OpenAI xây dựng trung tâm dữ liệu AI chuyên dụng tại vùng Tây Nam, hướng tới “Stargate phiên bản Hàn Quốc”. Trên cơ sở trung tâm dữ liệu AI, SK Telecom và OpenAI sẽ hợp tác khai thác các mô hình ứng dụng AI trong giao dịch doanh nghiệp-khách hàng và doanh nghiệp-doanh nghiệp, đồng thời triển khai thử nghiệm các giải pháp điện toán và trung tâm dữ liệu thế hệ mới.