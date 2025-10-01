Ra mắt Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng Hàn Quốc trực tiếp dưới quyền Tổng thống đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10. Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung đã bổ nhiệm Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Choi Hwi-young cùng nhà sản xuất kiêm Giám đốc điều hành công ty giải trí JYP Entertainment Park Jin-young làm đồng Chủ tịch Ủy ban.Tham dự lễ ra mắt Ủy ban được tổ chức vào cùng ngày, Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ để đưa văn hóa đại chúng của Hàn Quốc không chỉ mang lại tiếng cười, sự xúc động và đồng cảm cho người dân toàn thế giới, mà còn trở thành ngành công nghiệp then chốt gánh vác tương lai kinh tế của đất nước. Tổng thống khẳng định sẽ giữ vững nguyên tắc "hỗ trợ nhưng không can thiệp", tạo điểu kiện để doanh nghiệp có thể phát huy được tính tự chủ và năng lực sáng tạo.Ông Lee nhấn mạnh các lĩnh vực văn hóa Hàn Quốc như âm nhạc, điện ảnh, video, game, webtoon giờ đây không chỉ là của riêng Hàn Quốc, mà đã trở thành phương tiện mạnh mẽ để giao tiếp với toàn thế giới. Điều mang đậm bản sắc Hàn Quốc nhất cũng chính là điều mang tính toàn cầu nhất. Ông hy vọng sức mạnh của văn hóa sẽ đưa Hàn Quốc trở thành một đất nước dẫn dắt hòa bình thế giới, đúng như ước mơ của nhà hoạt động cách mạng Kim Gu.Tổng thống nhấn mạnh Ủy ban Giao lưu văn hóa đại chúng sẽ là một nền tảng hợp tác công-tư, kết hợp năng lực chính sách của các ban ngành Chính phủ với tính sáng tạo và chuyên môn của khối tư nhân. Ông hy vọng Ủy ban sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa Hàn Quốc với thế giới, mở rộng giao lưu, hợp tác, đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp liên quan.