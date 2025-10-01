Phòng Cảnh vệ Tổng thống Hàn Quốc rà soát đối sách an toàn trước thềm Hội nghị APEC

Photo : KBS News

Phòng Cảnh vệ Tổng thống Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 2/10 cho biết Ủy ban đối sách an toàn và cảnh vệ Tổng thống một ngày trước đã mở cuộc họp rà soát tổng thể các đối sách đảm bảo an toàn và cảnh vệ ở cấp quốc gia liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10.Cuộc họp có sự tham dự của đại diện 14 cơ quan trực thuộc Ủy ban đối sách an toàn.Trưởng Phòng Cảnh vệ Tổng thống kiêm Chủ tịch Ủy ban đối sách an toàn và cảnh vệ Tổng thống Hwang In-kwon nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng để thể hiện vị thế và năng lực an ninh của Hàn Quốc trước thế giới, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị đối sách an toàn, cảnh vệ một cách tổng hợp và đa chiều, cũng như diễn tập ứng phó thực tế nhằm bảo đảm an toàn cho các nguyên thủ và đại biểu tham dự.