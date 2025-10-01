Seoul xem xét công bố thỏa thuận an ninh với Mỹ trước Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Yonhap tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul ngày 1/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Chính phủ đã đạt được thỏa thuận khái lược với Mỹ ở lĩnh vực an ninh. Nếu như không thể cùng lúc công bố với thỏa thuận ở lĩnh vực thương mại, Chính phủ sẽ tham vấn với Washington để công bố trước nội dung thỏa thuận an ninh.Ban đầu, Chính phủ Hàn Quốc cân nhắc công bố thỏa thuận thương mại và an ninh cùng một lúc. Tuy nhiên, quá trình đàm phán thương mại hiện đang rơi vào bế tắc xoay quanh tới các hạng mục chi tiết về khoản đầu tư 350 tỷ USD của Seoul. Do đó, Bộ Ngoại giao dự kiến sẽ tham vấn với Mỹ để công bố trước thỏa thuận về an ninh, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11 tại Gyeongju. Kế hoạch này được phân tích là nhằm mục đích tạo ra bầu không khí thuận lợi cho hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, dự kiến diễn ra nhân dịp Hội nghị APEC, cũng như không để tình trạng bế tắc trong đàm phán thương mại ảnh hưởng tới các hạng mục về an ninh.Về các hạng mục cụ thể trong thỏa thuận an ninh, Bộ trưởng cho biết qua thỏa thuận này, Hàn Quốc có thể tăng cường năng lực quốc phòng ở những lĩnh vực cần thiết và triển khai nhiều kế hoạch đã mong muốn từ lâu. Phát biểu này được hiểu là thỏa thuận có thể bao gồm việc tăng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc và mua sắm thêm vũ khí từ Mỹ.Hiện tại, Mỹ đang yêu cầu các nước đồng minh nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và nhiều khả năng yêu cầu tương tự đối với Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Cho không trả lời về con số yêu cầu cụ thể từ phía Mỹ, chỉ nói rằng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào việc Hàn Quốc sẽ bố trí và sử dụng ngân sách quốc phòng như thế nào.Ngoài ra, Ngoại trưởng tiết lộ thỏa thuận an ninh có thể bao gồm nội dung liên quan đến Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ, nhằm mở rộng quyền của Hàn Quốc trong việc làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Theo hiệp định hiện hành, Hàn Quốc chỉ được phép làm giàu uranium dưới 20% với sự chấp thuận của Mỹ, và bị cấm tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Tuy nhiên, hai bên được cho là đang thảo luận theo hướng nới lỏng hoặc dỡ bỏ các hạn chế này.