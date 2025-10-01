Đại tá Cảnh sát Hàn Quốc được bầu làm ủy viên Ủy ban Interpol châu Á

Photo : YONHAP News

Tại Hội nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) khu vực châu Á diễn ra tại Singapore từ 18-19/9 vừa qua, Đại tá Park Jae-seok phụ trách hợp tác quốc tế thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã được bầu giữ chức ủy viên.Ủy ban Interpol châu Á được thành lập nhằm đóng vai trò cố vấn về việc lập và triển khai chính sách cho 53 nước thành viên Interpol tại khu vực châu Á. Trong số 8 ủy viên đầu tiên được bầu ra, 4 người có nhiệm kỳ 4 năm và 4 người nhiệm kỳ 2 năm. Ông Park được bầu làm ủy viên nhiệm kỳ 4 năm.Tại hội nghị, Đại tá Park khẳng định Cảnh sát Hàn Quốc sẽ cùng các quốc gia thành viên Interpol trong khu vực châu Á dẫn dắt công tác duy trì trị an toàn cầu, như giải quyết tội phạm xuyên biên giới. Ông Park cũng đồng thời nhấn mạnh đến việc mở rộng đầu tư bền vững nhằm đối phó tội phạm xuyên quốc gia.Ông Park giới thiệu bản thân mình từng có kinh nghiệm dẫn dắt các khoản đầu tư của Interpol ở nhiều lĩnh vực như phòng chống tội phạm ma túy, tài chính, truy dấu tội phạm lẩn trốn từ năm 2020. Đại tá Park khẳng định sẽ nâng cấp hệ thống hỗ trợ, để phát triển hơn nữa cơ chế ứng phó tội phạm xuyên biên giới trong khu vực một cách chặt chẽ và bền vững.