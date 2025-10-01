Hàn Quốc tích cực huy động chuyên gia dân sự khắc phục các dịch vụ công

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 10 giờ sáng ngày 2/10, trong số 647 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) xảy ra một tuần trước, có 112 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt 17,3%.Trong số này có hệ thống Tổng đài 119 của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy, Cổng thông tin lưu trữ quốc gia của Bộ Hành chính và an toàn, dịch vụ Tổng điều tra kinh tế của Cơ quan Dữ liệu quốc gia (tên gọi mới của Cục Thống kê quốc gia).Do cổng dịch vụ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân bị gián đoạn, gây bất tiện cho người dân, Ủy ban đã khôi phục các kênh tư vấn trực tuyến của chính quyền cấp quận, huyện, thành phố từng được sử dụng trước đây, để nối lại dịch vụ tư vấn hành chính trực tuyến cho người dân.Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung khẳng định đang nỗ lực khôi phục các dịch vụ công, đặt ưu tiên hàng đầu vào các dịch vụ hành chính thiết yếu. Bộ trưởng thừa nhận tốc độ khắc phục hiện nay chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Chính phủ đã huy động thêm chuyên gia dân sự cùng nhân lực từ các viện nghiên cứu như Viện nghiên cứu thông tin khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTI) và Viện nghiên cứu điện tử viễn thông Hàn Quốc (ETRI) trực tiếp tham gia quá trình khắc phục tại hiện trường.Vào chiều ngày 2/10, Bộ trưởng có kế hoạch thị sát một số cơ quan, rà soát về việc duy trì dịch vụ hành chính và đối sách an toàn cho người dân trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu.