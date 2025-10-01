Tổng thống Lee Jae Myung cam kết mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho người cao tuổi

Photo : YONHAP News

Tổng thống Lee Jae Myung ngày 2/10 đã có bài viết trên mạng xã hội nhân dịp Ngày người cao tuổi Hàn Quốc lần thứ 29.Tổng thống chỉ ra rằng Hàn Quốc đã bước vào giai đoạn xã hội siêu già, do đó sức khỏe và hạnh phúc của người cao tuổi trở thành nhiệm vụ quốc gia quan trọng hàng đầu. Tổng thống khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực trở thành một hàng rào vững chắc, đảm bảo người cao tuổi có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống an vui, đầy sức sống. Cụ thể, Chính phủ sẽ xây dựng các chính sách toàn diện và chặt chẽ, đồng thời mở rộng hỗ trợ để người cao tuổi có thể tham gia tích cực với vai trò là những thành viên nòng cốt của xã hội.Ông Lee gửi lời tri ân sâu sắc đến những cống hiến của người cao tuổi trong chặng đường mà họ đã đi qua, nhấn mạnh trong những năm tháng đầy biến động, người cao tuổi vẫn là điểm tựa vững chắc của xã hội. Đất nước Hàn Quốc sẽ luôn khắc ghi sự cống hiến của người cao tuổi, nỗ lực bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của họ, xây dựng một xã hội đồng hành cùng chung sống.Cuối cùng, Tổng thống khẳng định sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh các bậc cao niên đã cùng nương tựa, trao nhau hy vọng những giai đoạn đất nước gian khó, cũng như cầu chúc người cao tuổi Hàn Quốc sức khỏe và hạnh phúc.