Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 2/10 thông báo sẽ lùi thời gian tổ chức cuộc tập trận "Bảo vệ đất nước" sang tháng 11, thay vì cuối tháng 10 như kế hoạch ban đầu.Cuộc tập trận "Bảo vệ đất nước" là cuộc tập trận cơ động ngoài trời quy mô lớn được quân đội Hàn Quốc tổ chức thường niên, vốn dự kiến diễn ra từ ngày 20-24/10, nhưng sẽ được lùi sang ngày 17-21/11.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích lý do điều chỉnh lịch tập trận là do cuối tháng 10 sẽ diễn ra sự kiện cấp quốc gia là Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 tại thành phố Gyeongju. Vì vậy, quân đội Hàn Quốc cần duy trì tư thế sẵn sàng quân sự nghiêm ngặt để bảo đảm sự kiện trên được diễn ra an toàn và thành công.Ngoài ra, Quốc hội Hàn Quốc cũng tiến hành cuộc thanh tra đối với quân đội từ ngày 13-30/10. Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế (ADEX) cũng sẽ được tổ chức từ ngày 17-24/10. Những sự kiện này có thể khiến nỗ lực chỉ huy dành cho cuộc tập trận "Bảo vệ đất nước" bị phân tán.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhấn mạnh việc lùi lịch cuộc tập trận này sẽ giúp đảm bảo điều kiện chuẩn bị cho cuộc huấn luyện, qua đó nâng cao hiệu quả cuộc tập trận.