Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên gửi điện mừng khẳng định tăng cường hợp tác Trung-Triều

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/10 đưa tin cho biết Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui một ngày trước đã gửi điện mừng tới người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2019), trong đó nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao.Trong bức điện mừng, bà Choe nhận định trong 76 năm kể từ khi lập nước, người dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng khâm phục trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vĩ đại mang đậm bản sắc của nước này.Ngoại trưởng Choe cũng đánh giá sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc (3/9) vừa qua là một dịp quan trọng để phô diễn rõ rệt sức mạnh tổng hợp quốc gia và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.Quan chức này nhấn mạnh lĩnh vực ngoại giao giữa hai nước có sứ mệnh quan trọng trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống Trung-Triều phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.Khi nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc gần đây, bà Choe đã bày tỏ niềm vui mừng vì hai bên đã có những buổi trao đổi sâu rộng và đạt được sự đồng thuận quan trọng nhằm thực hiện triệt để thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, cũng như thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.Ngoại trưởng miền Bắc khẳng định Bình Nhưỡng và Bắc Kinh sẽ cùng nỗ lực để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác hữu nghị Trung-Triều, tăng cường trao đổi và phối hợp trong lĩnh vực ngoại giao giữa hai nước.Bà Choe đã thăm Trung Quốc từ ngày 27-30/9 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của bà Choe trên cương vị Ngoại trưởng mà không phải tháp tùng nhà lãnh đạo kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2022.Trong chuyến thăm Bắc Kinh này, Ngoại trưởng Choe ngày 28/9 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị, và có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường vào ngày 29/9, qua đó tái khẳng định quyết tâm tăng cường trao đổi chiến lược và hợp tác giao lưu cấp cao giữa hai nước.