Video quảng bá Hanbok của diễn viên Park Bo-gum được công chiếu nhân dịp Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng Viện thiết kế và thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc (KCDF) cho biết đoạn video hình ảnh diễn viên Park Bo-gum quảng bá trang phục truyền thống Hanbok trong khuôn khổ dự án "Hanbok Wave" (Làn sóng Hanbok) sẽ được công chiếu trên màn hình quảng cáo tại Quảng trường Thời Đại (Time Square) ở Manhattan (New York, Mỹ) vào ngày 6/10 (giờ địa phương).Trong cùng ngày, video này cũng sẽ được trình chiếu tại nhiều địa điểm khác như quảng trường Shinsegae (Seoul, Hàn Quốc), quảng trường Duomo (Milano, Ý) hay quận Shinjuku (Tokyo, Nhật Bản).Người hâm mộ có thể xem bộ ảnh họa báo và video phỏng vấn kèm theo trên các kênh mạng xã hội chính thức của Bộ Văn hóa và KCDF từ ngày 6/10. Riêng sách ảnh về trang phục Hanbok bản in sẽ được phát hành vào ngày 10/10 trong số đặc biệt của tạp chí thời trang Harper's bazaar.Dự án "Hanbok Wave" đã bước sang năm thứ 6, là dự án có sự hợp tác của các nghệ sĩ thuộc làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) nhằm quảng bá vẻ đẹp của Hanbok ra quốc tế và hỗ trợ các thương hiệu tiềm năng về trang phục truyền thống này của Hàn Quốc này tiến vào thị trường nước ngoài.Diễn viên Kim Tae-ri đã tham gia vào dự án này trong năm 2024, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Suzy tham gia vào năm 2023, còn dự án năm 2022 có sự góp mặt của cựu vận động viên trượt băng Kim Yuna. Park Bo-gum là nam nghệ sĩ đầu tiên góp mặt trong dự án này.4 thương hiệu về Hanbok tại Hàn Quốc được tuyển chọn công khai trong năm nay đã hợp tác cùng diễn viên Park Bo-gum để tạo ra các thiết kế Hanbok có sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống và cảm quan hiện đại.Bộ Văn hoá Hàn Quốc nhận định xu hướng gần đây của Hallyu là sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa đại chúng để tạo nên nét đẹp tinh tế, bày tỏ kỳ vọng vẻ đẹp của Hanbok nam hiện đại sẽ được giới thiệu rộng rãi trên thế giới thông qua diễn viên Park Bo-gum.