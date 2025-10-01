Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết bảo vệ quyền lợi, an toàn của cộng đồng Hàn kiều

Photo : YONHAP News

Nhân dịp Ngày người Hàn thế giới (5/10), Tổng thống Lee Jae Myung cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc bảo vệ quyền lợi và an toàn của cộng đồng Hàn kiều ở nước ngoài.Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày người Hàn thế giới lần thứ 19 được tổ chức vào sáng 2/10 tại Seoul, Tổng thống Lee khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ một cách thiết thực về giáo dục, văn hóa và mạng lưới kết nối, để thế hệ trẻ Hàn kiều vừa có thể giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa trưởng thành thành những nhà lãnh đạo toàn cầu. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ nỗ lực để hình thành sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội, giải quyết vấn đề hạ độ tuổi được phép mang hai quốc tịch, điều mong ước bấy lâu của cộng đồng Hàn kiều.Bên cạnh đó, ông Lee cam kết sẽ tìm phương án để Hàn kiều có thể thực hiện quyền bỏ phiếu tại nước ngoài một cách thuận tiện hơn trong thời gian tới. Tổng thống chỉ ra rằng hiện tại, chỉ có một điểm bỏ phiếu cho nhiều thành phố, thậm chí nhiều quốc gia, gây khó khăn cho cộng đồng Hàn kiều. Để giải quyết vấn đề này, Tổng thống chỉ đạo ngay lập tức bổ sung nhân lực và ngân sách, nếu cần thiết có thể thuê nhân sự tạm thời, đảm bảo cử tri có thể bỏ phiếu dễ dàng và thuận tiện hơn. Ông Lee cũng chỉ ra rằng cần nghiên cứu thêm hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện.Ngoài ra, Tổng thống cam kết hỗ trợ cộng đồng Hàn kiều xây dựng các tổ chức cho riêng mình, như Hội người Hàn; đồng thời tăng cường chức năng lãnh sự để bảo vệ kiều bào tốt hơn.Tổng thống nhấn mạnh dù sống trên mảnh đất xa lạ suốt hơn 120 năm, cộng đồng Hàn kiều vẫn luôn nhớ về quê hương, góp phần lớn làm nên những thành tựu rực rỡ của Hàn Quốc. Trong những giai đoạn đất nước vượt qua nỗi đau chia cắt, vươn lên từ tro tàn chiến tranh, cả trong quá trình công nghiệp hóa, dân chủ hóa, cộng đồng Hàn kiều luôn là chỗ dựa vững chắc cho đất nước. Đặc biệt, dù gặp khó khăn nơi đất khách, cộng đồng Hàn kiều vẫn không bao giờ đánh mất cội nguồn và bản sắc dân tộc.Cuối cùng, Tổng thống nhấn mạnh nhờ những thế hệ đồng Hàn kiều đi trước truyền lại ngôn ngữ, chữ viết, văn hóa, sự gắn kết với quê hương, thế hệ Hàn kiều trẻ ngày hôm nay vẫn mang trong mình niềm tự hào về Tổ quốc, vững bước ra thế giới. Tổng thống tin tưởng 50 triệu người dân trong nước cùng 7 triệu Hàn kiều trên toàn thế giới sẽ cùng chung sức chung lòng, đưa Hàn Quốc một lần nữa vượt qua khủng hoảng, nhảy vọt mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.