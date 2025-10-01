Bắc Triều Tiên chuẩn bị lễ duyệt binh quy mô hàng chục nghìn người

Photo : KBS News

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 2/10, người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Lee Sung-joon cho biết Bắc Triều Tiên đang có dấu hiệu chuẩn bị cho lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động (10/10), quy mô lên tới hàng chục nghìn người tham dự. Quân đội đang chú ý theo dõi sát sao các động thái của miền Bắc.Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, quân đội mới chỉ phát hiện sự di chuyển của xe cộ và một số trang thiết bị quân sự, chưa quan sát được hệ thống vũ khí nào đáng chú ý. Về thời gian tổ chức duyệt binh, người phát ngôn quân đội nhận định khả năng cao lễ duyệt binh sẽ diễn ra vào ban đêm, song vẫn cần theo dõi thêm để xác định thời điểm cụ thể.Mặt khác, giới phân tích nhận định có khả năng tại lễ duyệt binh sắp tới, miền Bắc sẽ công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới Hwasong-20 mà nước này đang phát triển, hoặc phóng thử nghiệm tên lửa này trước hoặc sau lễ duyệt binh.