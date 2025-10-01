Công bố video quảng bá Hội nghị thượng đỉnh APEC Gyeongju 2025

Photo : YONHAP News

Hàng loạt tên tuổi đại diện cho Hàn Quốc đã cùng tham gia quảng bá cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình dương (APEC) sẽ diễn ra tại thành phố Gyeongju trong hai ngày 31/10 và 1/11 tới.Nhóm công tác chuẩn bị cho Hội nghị APEC thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/10 đã công bố video quảng bá đặc biệt này. Nhân vật "cơ trưởng" xuất hiện chính trong video là nghệ sĩ K-pop G-Dragon, Đại sứ quảng bá APEC 2025. Ngoài ra, đạo diễn điện ảnh Park Chan-wook, cựu danh thủ bóng đá Park Ji-sung, thành viên Jang Won-young của nhóm IVE, đầu bếp Anh Sung-jae và DJ Peggy Gou cũng góp mặt trong video với vai trò khách mời. Đạo diễn Shin Woo-seok, người từng đoạt giải tại Liên hoan phim New York, chịu trách nhiệm dàn dựng video.Trong video này, các thành viên APEC tụ họp trong một nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc theo phong cách fusion (pha trộn các nền ẩm thực khác nhau) có dáng dấp bên ngoài giống nhà truyền thống Hanok, truyền tải thông điệp "Thế giới tụ hội tại Gyeongju".Tổng thống Lee Jae Myung cũng xuất hiện khoảng 2 giây trong vai một nhân viên điều phối máy bay trên mặt đất với gậy tín hiệu trên tay. Bộ Ngoại giao giải thích rằng cảnh này mang tính ẩn dụ, thể hiện hình ảnh Hàn Quốc đã vượt qua hỗn loạn và trở lại với cộng đồng quốc tế một cách có trật tự.Video này chỉ được hỗ trợ chi phí sản xuất tối thiểu, toàn bộ ê-kíp và nghệ sĩ tham gia đều không nhận thù lao, cùng chung tay đóng góp cho một sự kiện tầm cỡ của quốc gia.