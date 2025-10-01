Chỉ số KOPSI lần đầu cán mốc 3.500 điểm

Photo : YONHAP News

Trước thềm kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, thị trường chứng khoán Hàn Quốc trở nên sôi động khi chỉ số chứng khoán tổng hợp (KOSPI) lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 3.500 điểm. Chỉ số KOSPI khép lại phiên giao dịch ngày 2/10 ở mức 3.549,21 điểm, tăng 93,38 điểm (2,7%).Chỉ số này mở cửa ở mức 3.525 điểm, tăng 2,02% so với mức điểm đóng cửa phiên trước, sau đó tiếp tục duy trì được đà tăng, có lúc vượt mốc 3.550 điểm.Đà tăng mạnh của chỉ số KOSPI được phân tích là do tác động từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán New York (Mỹ) với chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp, tạo hiệu ứng tích cực với tâm lý nhà đầu tư trong nước. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng mua ròng mạnh mẽ, góp phần dẫn dắt xu hướng tăng.Đáng chú ý, việc Chính phủ liên bang Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần (shutdown) từ ngày 1/10 do Quốc hội chưa phê duyệt ngân sách mới lại trở thành yếu tố tích cực. Giới phân tích dự báo tình huống này có thể kéo theo suy thoái kinh tế, từ đó làm gia tăng áp lực buộc Cục Dự trữ liên bang (FED) hạ lãi suất cơ bản, yếu tố được thị trường chứng khoán đánh giá tích cực.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày đóng cửa ở mức 854,25 điểm, tăng 8,91 điểm (1,05%). Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa ở mức 1.400 won đổi 1 USD, giảm 3,2 won.