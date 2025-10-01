Người Hàn ngày càng đơn giản hóa nghi lễ cúng Trung thu

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu kinh tế nông thôn Hàn Quốc (KREI) ngày 3/10 công bố kết quả khảo sát với 1.000 người tiêu dùng trái cây trên 20 tuổi tại 17 tỉnh, thành trên cả nước tiến hành từ ngày 1-5/9 theo hình thức trực tuyến. Kết quả là chỉ có 40,4% người được hỏi trả lời sẽ bày mâm cúng tổ tiên trong dịp Tết Trung thu năm nay, giảm 34% so với tỷ lệ trả lời năm 2016.Viện nghiên cứu phân tích rằng sự thay đổi này là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có xu hướng đơn giản hóa nghi lễ, xu hướng gia đình hạt nhân và sự thay đổi về giá trị quan.Về kế hoạch trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu, 54,2% người dân được hỏi trả lời sẽ thăm nhà bố mẹ, người thân, chiếm tỷ lệ cao nhất. 34,9% cho biết sẽ nghỉ ngơi và giải trí tại nhà, 5,5% trả lời đi du lịch trong nước và 2,7% đi du lịch nước ngoài.Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy ngày càng có nhiều người tiêu dùng đơn giản hóa mâm cúng dịp Trung thu. Về cách thức chuẩn bị các món ăn trong mâm cúng, 58,4% trả lời sẽ chuẩn bị theo hướng đơn giản hóa so với truyền thống, chỉ có 21% trả lời sẽ làm đúng theo nghi lễ truyền thống, 14,9% cho biết sẽ tập trung vào các món ăn cả gia đình yêu thích, và 5,2% chuẩn bị các món mà tổ tiên yêu thích.So với cuộc khảo sát năm 2016, tỷ lệ trả lời chuẩn bị theo đúng nghi thức truyền thống đã giảm từ 47,6% xuống 21%, tức hơn một nửa. Tỷ lệ chuẩn bị món ăn mà tổ tiên yêu thích giảm từ 10,3% xuống 5,2%; chuẩn bị theo món gia đình yêu thích tăng từ 12,4% lên 14,9%. Tỷ lệ chuẩn bị theo hướng đơn giản hóa so với nghi thức truyền thống tăng từ 12,4% lên 14,9%.Trong số các loại trái cây nội địa được yêu thích để dâng lên mâm cúng Trung thu, 28,9% người tham gia khảo sát chọn lê, sau đó là táo (28,6%), hồng giòn (17,4%), nho (13,2%). Ngược lại, 34,9% trả lời sẽ bày trái cây nhập khẩu như chuối, cam, kiwi, dứa, tăng 11% so với 7 năm trước.