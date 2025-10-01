Lãnh đạo Hàn Quốc ra thông điệp cứng rắn về các cuộc biểu tình bài Trung

Photo : YONHAP News

Gần đây, ngay giữa trung tâm Seoul đã xuất hiện các cuộc biểu tình với khẩu hiệu phản đối Trung Quốc như “Phản đối miễn thị thực”, “China out”. Bắt đầu từ khu phố Myeongdong, các cuộc biểu tình này đã lan ra nhiều nơi khác, tới cả phường Daerim (quận Yeongdeungpo), nơi tập trung đông người Trung Quốc cư trú, không chỉ phản đối đơn thuần mà còn xuất hiện nhiều ngôn từ mang tính thù ghét.Sau khi Chính phủ áp dụng chính sách miễn thị thực tạm thời cho khách du lịch Trung Quốc theo đoàn, làn sóng phản đối càng gia tăng, thậm chí xuất hiện cả những lời đe dọa tính mạng.Tại cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống ngày 2/10, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh tuyệt đối không thể để mặc những hành vi thiếu văn hóa, thấp kém, làm tổn hại tới danh dự quốc gia. Ông Lee chỉ thị phải giám sát chặt chẽ các hành vi tuyên truyền kích động, đe dọa tới sự an toàn của du khách nước ngoài.Tổng thống bày tỏ các cuộc biểu tình này có thể tác động xấu, trong khi lẽ ra việc khách du lịch tăng được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tích cực là kích cầu tiêu dùng và phục hồi kinh tế. Không người dân một quốc gia nào lại muốn tới du lịch, mua sắm ở một đất nước mà họ bị phỉ báng vô cớ.Tổng thống nhắc lại các cuộc biểu tình thù ghét người Hàn của phe cực hữu Nhật Bản, nhấn mạnh việc phải đặt vị trí của mình vào người khác để suy nghĩ.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ đạo phải kiểm soát chặt chẽ các hành vi kích động đe dọa đến an toàn của du khách, và lập biện pháp triệt để để xóa bỏ sự thù ghét.Mặt khác, nghị sĩ Kim Tae-nyeon của đảng Dân chủ đồng hành đã đề xuất dự thảo sửa đổi Luật tụ tập, biểu tình, nhằm cấm các cuộc biểu tình mang tính thù ghét với một quốc gia, chủng tộc cụ thể.Giữa lúc đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đã đề nghị Chính phủ Hàn Quốc bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc, trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình bài Trung được dự báo sẽ diễn ra ở nhiều nơi tại thủ đô Seoul trong ngày 3/10.