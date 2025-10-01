Vụ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Canada họp phương án thúc đẩy hợp tác

Photo : Ministry of Foreign Affairs

Hàn Quốc và Canada ngày 2/10 đã tổ chức trực tuyến cuộc họp cấp Vụ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng (2+2) đầu tiên.Tham dự cuộc họp, phía Hàn Quốc có Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Hong Ji-pyo và Vụ trưởng Vụ Chính sách quốc tế Bộ Quốc phòng Lee Kwang-seok. Phía Canada có Vụ trưởng Đông Bắc Á Bộ Ngoại giao Joya Donnelly và Vụ trưởng Vụ Chiến lược chính sách an ninh quốc tế Bộ Quốc phòng Martin Larose.Tại hội nghị, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác sâu rộng và phát triển hơn nữa ở các lĩnh vực quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng năng lượng, ứng phó với mối đe dọa không gian mạng, vũ trụ và các mối đe dọa hỗn hợp, cũng như hợp tác đa phương bao gồm cả trong khuôn khổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hai nước sẽ sớm ra mắt "Đối thoại Ấn Độ-Thái Bình Dương" và "Hội đồng chính sách an ninh mạng"; trao đổi chặt chẽ để sớm tổ chức Hội nghị Bộ Ngoại giao và Quốc phòng lần thứ hai.Bên cạnh đó, Vụ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng hai bên cũng cam kết phối hợp chặt chẽ để chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Canada Mark Carney nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju cuối tháng này trở thành cơ hội quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương.