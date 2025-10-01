Photo : KBS News

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 3/10 dẫn lời một số quan chức Chính phủ nước này cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Nhật Bản từ 27-29/10, trước thềm chuyến thăm Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).Trong đó, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/10. Ngoài ra, phía Mỹ được cho là đang sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với gia đình các nạn nhân người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc cũng trong ngày này.Tờ báo phân tích tại cuộc hội đàm thượng đỉnh sắp tới, lãnh đạo Mỹ-Nhật sẽ tái khẳng định về việc tăng cường năng lực răn đe chung, đồng thời thảo luận về các biện pháp đối phó với Trung Quốc.Thủ tướng đương nhiệm Shigeru Ishiba sẽ không tham dự cuộc hội đàm tới với ông Trump, mà sẽ là Thủ tướng mới. Đó là bởi cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) của Nhật Bản dự kiến diễn ra vào ngày 4/10. Sau đó, vào khoảng ngày 15/10, Quốc hội Nhật Bản sẽ chỉ định tân Thủ tướng. Theo thể chế đại nghị của Nhật Bản, khi lãnh đạo đảng cầm quyền thay đổi, Quốc hội sẽ tiến hành thủ tục bầu chọn lại Thủ tướng.Hiện tại, mặc dù Quốc hội Nhật Bản đang ở tình trạng phe đối lập chiếm đa số, nhưng đảng Dân chủ tự do vẫn là đảng lớn nhất. Thêm vào đó, giữa các đảng đối lập tồn tại sự khác biệt lớn về ý thức hệ cũng như chính sách, nên truyền thông Nhật Bản nhận định tân Chủ tịch đảng Dân chủ tự do sẽ là người kế nhiệm ông Ishiba.