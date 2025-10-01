Seoul đề xuất phương án sửa đổi đàm phán thuế quan với Washington

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom trong cuộc phỏng vấn với báo chí vào ngày 2/10 cho biết Chính phủ đã đề xuất phương án sửa đổi biên bản ghi nhớ (MOU) liên quan đến quỹ đầu tư vào Mỹ, hiện đang chờ phản hồi từ Washington.Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Kang Yu-jung trong buổi họp báo cùng ngày cũng xác nhận nội dung phát ngôn của ông Kim, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết do hai nước vẫn đang trong quá trình tham vấn. Bà Kang nhấn mạnh nhiều kịch bản khác nhau đang được đặt lên bàn đàm phán, Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để xây dựng phương án mang lợi ích cho cả hai nước.Mặt khác, phát ngôn viên Kang cho biết trong cuộc họp đội ngũ cố vấn Văn phòng Tổng thống vào cùng ngày, Tổng thống Lee Jae Myung đã một lần nữa đề cập tới việc xem xét giảm nhẹ quy chế về tách biệt vốn tài chính và vốn công nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).Một ngày trước, tại buổi tiếp Giám đốc điều hành hãng OpenAI (Mỹ) Sam Altman, Tổng thống Lee đã phát biểu rằng Chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét nới lỏng quy định về tách biệt vốn tài chính và vốn công nghiệp với điều kiện là phải có cơ chế an toàn để ngăn ngừa độc quyền, không để việc nới lỏng này lan sang các lĩnh vực khác.