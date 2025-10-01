80% người Hàn không tán thành việc Mỹ yêu cầu thanh toán trước tiền đầu tư

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 3/10 công bố kết quả khảo sát tiến hành với 1.008 người dân trên 18 tuổi toàn quốc từ ngày 1-2/10 theo ủy thác của báo Kinh tế năng lượng.Trong đó, 80,1% số người được hỏi cho rằng việc Mỹ yêu cầu Hàn Quốc thanh toán trước khoản đầu tư 350 tỷ USD là "không phù hợp". Ngược lại, 12,4% đánh giá yêu cầu này "có thể chấp nhận được". Realmeter phân tích con số tỷ lệ 80% thể hiện nhận thức bảo vệ lợi ích quốc gia của người dân Hàn Quốc là hết sức mạnh mẽ.Bên cạnh đó, 61,9% người dân được hỏi đánh giá cách ứng phó hiện nay của Chính phủ, bao gồm một mặt nêu rõ lập trường không thể chấp nhận yêu cầu của phía Mỹ nhưng đồng thời vẫn duy trì đối thoại, đàm phán, là "phù hợp". Ngược lại, 30,5% đánh giá cách xử lý này của Chính phủ "không phù hợp".Về chiến lược ứng phó của Chính phủ, 33,7% người dân cho rằng nên áp dụng "đàm phán có điều kiện", giữ vững nguyên tắc nhưng cũng phải nhượng bộ một số phần để nâng cao năng lực đàm phán. 24,6% người dân cho rằng Chính phủ nên áp dụng chiến lược "cứng rắn", kiên quyết bác bỏ yêu cầu của Mỹ. 19,7% lựa chọn chiến lược "phối hợp quốc tế", tức kết hợp song song đàm phán song phương và tận dụng hợp tác đa phương. Chỉ có 16,2% người dân chọn chiến lược "thực dụng", tức chấp nhận một phần thiệt hại vì quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Cuộc khảo sát trên được thực hiện qua điện thoại, với độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).