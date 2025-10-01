Người dân Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ lễ vàng 10 ngày

Photo : YONHAP News

Các tuyến đường cao tốc trên toàn Hàn Quốc bắt đầu rơi vào tình trạng ùn tắc do dòng người đổ về quê trong kỳ nghỉ lễ vàng kéo dài tối đa 10 ngày, từ Ngày lập quốc 3/10 tới Tết Trung thu.Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ (3/10), tình trạng ùn tắc trên các tuyến cao tốc hướng từ Seoul về các địa phương bắt đầu gia tăng từ khoảng 5 giờ sáng, dự kiến đạt đỉnh vào khoảng giữa trưa và sẽ dần được giải tỏa từ sau 7 giờ tối. Ngược lại, chiều từ các địa phương hướng về Seoul được dự báo vẫn lưu thông khá thuận lợi.Trong ngày 3/10, dự báo sẽ có khoảng 5,24 triệu lượt xe cộ di chuyển trên toàn quốc, trong đó hướng từ Seoul về các địa phương là 440.000 xe, chiều ngược lại về Seoul là 430.000 xe. Thời gian di chuyển từ trạm thu phí Seoul tới Busan mất 6 tiếng 20 phút, tới Gwangju là 4 tiếng 50 phút, tới Daejeon là khoảng 3 tiếng.Sân bay quốc tế Incheon cũng trong tình trạng đông nghẹt hành khách tranh thủ kỳ nghỉ vàng để đi du lịch nước ngoài. Trong vòng 11 ngày từ ngày 2-12/10, dự báo có hơn 5,26 triệu lượt khách sử dụng các sân bay trên toàn quốc. Đặc biệt, sân bay Incheon dự kiến đón 240.000 lượt khách trong ngày 3/10, nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục về lượng khách trong một ngày.Để đối phó với tình trạng quá tải, sân bay Incheon đã điều chỉnh mở cửa sớm hơn 1 giờ tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh, đồng thời tăng cường nhân lực và thiết bị kiểm tra an ninh. Ngoài ra, sân bay cũng mở rộng bãi đỗ xe, tăng thêm các tuyến xe buýt đêm cùng nhiều biện pháp đặc biệt khác để bảo đảm giao thông thông suốt.