Tổng thống Lee Jae Myung gặp gỡ người tha hương gốc Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu 3/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có buổi gặp gỡ với những người tha hương gốc Bắc Triều Tiên cùng gia đình họ tại Đài quan sát Hòa bình huyện Ganghwa (thành phố Incheon) sát biên giới liên Triều. Đây là những người có quê gốc tại miền Bắc, nhưng không thể trở lại quê hương do sự chia cắt hai miền Nam-Bắc sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Tổng thống bày tỏ sự đồng cảm với nỗi nhớ nhung quê hương của những người tham dự, mong họ có thể trải qua kỳ nghỉ ấm áp cùng gia đình trong Tết Trung thu năm nay. Ông Lee thừa nhận trách nhiệm về sự thiếu sót của chính giới, trong đó có bản thân mình, đã khiến căng thẳng quan hệ liên Triều leo thang, các hành vi thù địch gia tăng, dẫn tới quan hệ giữa hai miền Nam-Bắc bị cắt đứt. Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cải thiện quan hệ liên Triều, để các gia đình có thể nghe được tin tức từ quê hương, gặp lại người thân bị chia cắt, cùng nhau trò chuyện trong tình thân ấm áp.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng kêu gọi phía Bắc Triều Tiên giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán trên phương diện nhân đạo. Tổng thống nhấn mạnh trách nhiệm của chính giới Hàn Quốc là thiết lập được kênh liên lạc tối thiểu như trao đổi thư từ, để các gia đình bị ly tán có thể xác nhận tình trạng sinh tử của người thân tại miền Bắc càng sớm càng tốt, do phần lớn họ đều tuổi đã cao.Mặt khác, Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến sẽ tranh thủ kỳ nghỉ lễ lần này để nghỉ ngơi, đồng thời tập trung lên ý tưởng điều hành đất nước cho tới cuối năm, trong đó có phương án đảm bảo tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này.