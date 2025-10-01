Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 3/10 đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày lập quốc lần thứ 4357 tại Trung tâm văn hóa Sejong ở Seoul. Chủ đề của lễ kỷ niệm năm nay là "Ánh sáng của chúng ta, vươn xa và rộng hơn", mang ý nghĩa đưa tinh thần dựng nước Hongik Ingan (Hoằng ích nhân gian) mang đến lợi ích cho không chỉ Hàn Quốc mà của toàn thế giới.Tham dự sự kiện có hơn 1.200 người gồm các quan chức Chính phủ, chính giới, chức sắc tôn giáo, đại diện ngoại giao các nước đóng tại Hàn Quốc, tổ chức dân sự, đại diện các tầng lớp xã hội.Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Kim Min-seok nhấn mạnh tinh thần dựng nước "Hongik Ingan" đã được người dân Hàn Quốc thể hiện qua các giá trị nhân bản, cùng chung sống, hòa bình. Bất chấp cuộc nổi loạn bằng lệnh thiết quân luật trái phép và vi hiến vào tháng 12 năm ngoái, người dân Hàn Quốc đã giữ vững được pháp luật và trật tự, bảo vệ được chủ nghĩa dân chủ.Trong thời kỳ hỗn loạn hiện nay, khi thế giới đang phải đối mặt với khủng hoảng khí hậu, dân số, địa chính trị và chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI), tinh thần "Hoằng ích nhân gian" vẫn đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hàn Quốc phải ứng phó nhanh chóng, linh hoạt và đổi mới tư duy thực tiễn phù hợp với thực tế đang thay đổi. Chính phủ cam kết sẽ mang lại những thành quả thiết thực mà người dân có thể cảm nhận rõ nét.Thủ tướng chỉ ra rằng nhiệm vụ thời đại hiện nay là phải chuyển đổi mô hình quản trị quốc gia sang lấy người dân làm trung tâm. Chính phủ sẽ hoạch định chính sách phù hợp với nguyện vọng của người dân, nỗ lực đoàn kết và phục hồi dân sinh, hợp tác với cộng đồng quốc tế trên nền tảng niềm tin vững chắc để mở ra một thời đại mới.Ông Kim cũng nhấn mạnh phải trao cơ hội công bằng cho tất cả người dân, đặc biệt là tầng lớp yếu thế như thanh niên ở tất cả các lĩnh vực, như việc làm, giáo dục, phúc lợi, tài chính.Ngày lập quốc 3/10 là ngày vua Dangun (Đan Quân), vị vua đầu tiên của dân tộc Hàn, lập nên nhà nước Gojoseon (Cổ Triều Tiên) vào năm 2333 trước Công nguyên, còn được gọi là “ngày thần nhà trời khai nước”. “Hongik Ingan” (Hoằng ích nhân gian) là tư tưởng dựng nước quan trọng của vua Dangun, có nghĩa là mang lại lợi ích cho tất cả nhân loại.