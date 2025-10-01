Kỳ vọng đột phá thương mại Mỹ-Trung nhân Hội nghị APEC Gyeongju

Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn trên kênh CNBC ngày 2/10 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu đàm phán thương mại Mỹ-Trung có thể đạt được một bước đột phá mới nhân cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc cuối tháng này.Ông Bessent chia sẻ trong vai trò dẫn dắt đàm phán thương mại Mỹ-Trung, điều ông cảm thấy an tâm nhất trong thời gian qua là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nhà lãnh đạo. Do vậy, việc Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp mặt trực tiếp sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc định hướng thương mại song phương.Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh rằng xét tới năng lực lãnh đạo của ông Trump, mối quan hệ với Chủ tịch Tập Cận Bình, và sự tôn trọng của lãnh đạo Trung Quốc dành cho Tổng thống Mỹ, ông tin rằng hai nước sẽ đạt được một bước đột phá rất lớn trong các cuộc đàm phán sắp tới.Hiện tại đàm phán thương mại Mỹ-Trung đang rơi vào bế tắc do Trung Quốc đình chỉ nhập khẩu đậu tương từ Mỹ. Cho tới nay, hai bên đã tiến hành 4 cuộc đàm phán giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Bessent, và hiện đang tạm thời “đình chiến thuế quan” tới ngày 10/11.