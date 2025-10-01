Tổng thống Lee Jae Myung cam kết mang lại cuộc sống sung túc hơn cho người dân nhân Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Trên tài khoản mạng xã hội ngày 6/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã gửi thông điệp tới người dân nhân dịp đón Tết Trung thu đầu tiên sau khi nhậm chức.Tổng thống nhấn mạnh Trung thu là dịp để mọi người cầu chúc cho nhau về một năm sung túc, mơ ước về một ngày mai đầy hy vọng. Vậy nhưng lúc này đây, đời sống dân sinh còn tồn tại nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới niềm vui ngày Tết cổ truyền dân tộc. Trên cương vị là Tổng thống, người gánh vác trách nhiệm chăm lo đời sống người dân, ông cảm thấy trọng trách vô cùng to lớn.Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực hết sức trong công tác điều hành đất nước để giảm bớt khó khăn cho người dân đang chật vật trong cuộc sống, khiến cho tất cả mọi người đều có thể sống sung túc và đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, ông Lee cam kết sẽ nỗ lực để thúc đẩy các ngành công nghiệp đất nước tăng trưởng trở lại và nhảy vọt mạnh mẽ. Tổng thống tin tưởng Hàn Quốc nhất định sẽ có thể chiến thắng bất cứ khó khăn, thử thách nào nhờ vào sự quyết tâm đoàn kết một lòng và khát vọng của người dân.Mặt khác, Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung cũng gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc sẽ tràn ngập trong mỗi gia đình, như ánh trăng tròn rằm tháng 8 rọi chiếu tới tất cả mọi nhà.