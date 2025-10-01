Nam diễn viên Lee Jung-jae là người Hàn đầu tiên nhận Giải thưởng Charlie Chaplin

Photo : YONHAP News

Nam diễn viên Lee Jung-jae đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên nhận Giải thưởng Charlie Chaplin, một trong những giải thưởng cống hiến danh giá của làng điện ảnh thế giới.Công ty quản lý Artist Company ngày 4/10 cho biết nam diễn viên đã được xướng tên tại lễ trao giải Charlie Chaplin khu vực châu Á, được tổ chức vào ngày 3/10 tại Singapore.Giải thưởng Charlie Chaplin do tổ chức "Film at Lincoln Center" (Mỹ) trao tặng từ năm 1972 để kỷ niệm sự kiện huyền thoại điện ảnh thế giới Charlie Chaplin trở về Mỹ sau thời gian sống lưu vong. Kể từ năm đầu tiên khi Charlie Chaplin là người đầu tiên nhận giải, giải thưởng này được trao hàng năm cho những cá nhân có cống hiến lớn cho nền điện ảnh thế giới. Hạng mục "Châu Á" được thành lập từ năm 2018, và mỗi năm chỉ trao cho một người duy nhất. Trước đây, các nhà làm phim nổi tiếng của điện ảnh Trung Quốc như Trương Nghệ Mưu và Lương Triều Vỹ cũng từng được vinh danh ở hạng mục này.Lee Jung-jae chia sẻ tâm trạng hồi hộp và xúc động khi được nhận giải thưởng mang tên nghệ sĩ, diễn viên và nhà làm phim vĩ đại Charlie Chaplin mà nam diễn viên luôn kính trọng. Là một người làm phim châu Á, anh sẽ cố gắng tạo ra những ảnh hưởng tích cực hơn nữa.Nam diễn viên Hàn Quốc được khán giả toàn thế giới yêu mến sau sê-ri phim "Trò chơi con mực" (Squid Game) trên nền tảng Netflix. Năm ngoái, anh còn góp mặt trong sê-ri "The Acolyte" của nền tảng Disney+, thuộc vũ trụ "Star Wars" (Chiến tranh giữa các vì sao).