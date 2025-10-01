Lãnh đạo Nhà Trắng dự kiến thăm Hàn Quốc vào ngày 29/10

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung dự kiến sẽ được diễn ra nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Chính phủ Mỹ đang xúc tiến chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump vào ngày 29/10.Việc lãnh đạo Nhà Trắng thăm Hàn Quốc đã được Tổng thống Mỹ công bố chính thức vào ngày 19/9 vừa qua. Trên tài khoản mạng xã hội, ông Trump đã trực tiếp viết rằng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị APEC tại Gyeongju.Tuy nhiên, được biết ông Trump sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 29/10, trước lễ khai mạc APEC. Theo kế hoạch, sau chuyến thăm Malaysia hai ngày từ ngày 26/10 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Trump sẽ thăm tiếp Nhật Bản trong vòng ba ngày rồi sau đó tới Hàn Quốc vào ngày 29/10, lịch trình dự kiến là trong ngày hoặc kéo dài hai ngày một đêm. Trong trường hợp đó, nhiều khả năng ông Trump sẽ không tham dự lễ khai mạc APEC vào ngày 31/10 cũng như phiên toàn thể ngày 1/11.Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo cho biết trong cuộc điện đàm với Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Joseph Yun, Đại sứ Mỹ đã tiết lộ rằng ông Trump sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/10.Trong thời gian thăm Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Tập Cận Bình sau 6 năm, và hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung. Ngoài ra, ông Trump cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, nơi quy tụ giới lãnh đạo doanh ngiệp toàn cầu.Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết đang trao đổi chặt chẽ với phía Washington về lịch trình cụ thể của ông Trump tại Hàn Quốc, bao gồm cả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ; đồng thời sẽ tiếp tục trao đổi về việc Tổng thống Mỹ tham dự Hội nghị APEC.