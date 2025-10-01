156 dịch vụ công Hàn Quốc được khôi phục

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc công bố tính đến 12 giờ trưa ngày 6/10, trong số 647 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) vừa qua, có 156 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt 24,1%.Trong số các hệ thống mới được khôi phục có "Cổng quyên góp 1365", dịch vụ cung cấp thông tin liên quan tới các khoản quyên góp. Đặc biệt, trong 36 hệ thống trọng yếu (hạng 1) được nhiều người dân sử dụng, có 22 hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại.Sự cố hỏa hoạn nói trên xảy ra hôm 26/9 tại trụ sở chính của Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia đã khiến hàng loạt hệ thống hành chính, thông tin của Hàn Quốc bị tê liệt. Chính phủ Hàn Quốc đã phải huy động toàn bộ nhân lực và trang thiết bị để triển khai công tác khắc phục.