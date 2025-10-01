Các tuyến cao tốc Hàn Quốc ùn tắc nghiêm trọng trong ngày Trung thu

Photo : YONHAP News

Trong ngày Tết Trung thu 6/10, các tuyến đường cao tốc chính trên toàn Hàn Quốc ùn tắc nghiêm trọng do dòng người đi tảo mộ, dã ngoại hoặc trở về thành phố sau kỳ nghỉ. Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc ước tính khoảng 6,67 triệu phương tiện sẽ lưu thông trên toàn quốc vào cùng ngày.Tính đến 12 giờ trưa cùng ngày, thời gian di chuyển từ Busan về tới trạm thu phí Seoul ước tính mất 9 tiếng 50 phút, từ Gwangju là 8 tiếng 20 phút, từ Daejeon là 4 tiếng 10 phút, từ Gangneung là 6 tiếng. Ở chiều ngược lại, thời gian di chuyển từ trạm thu phí Seoul tới Busan là 9 tiếng 40 phút, tới Gwangju mất 7 tiếng 40 phút, tới Daejeon là 4 tiếng 50 phút, tới Gangneung là 5 tiếng 10 phút.Từ buổi chiều, các tuyến đường hướng về Seoul được dự báo sẽ ùn tắc nghiêm trọng nhất trong kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay, đạt đỉnh vào lúc 5 giờ chiều và phải tới 1 giờ sáng ngày 7/10 mới được giải tỏa. Trong khi đó, các tuyến đường từ Seoul về địa phương sẽ đông đúc nhất vào lúc 3 giờ chiều, và thông thoáng trở lại sau 11 giờ đêm.Mặt khác, thời tiết ngày 6/10 trên toàn Hàn Quốc chủ yếu nhiều mây và có mưa, và sẽ tiếp tục mưa ngắt quãng cho tới hết ngày 7/10. Tại phần lớn các địa phương trên toàn quốc sẽ khó ngắm được Trăng rằm, trừ một số nơi tại vùng ven biển phía Nam và đảo Jeju. Trăng rằm Trung thu sẽ bắt đầu mọc từ 5 giờ chiều ngày 6/10 và lên cao nhất vào lúc 11 giờ 50 phút đêm cùng ngày.