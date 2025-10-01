Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan đã về nước vào rạng sáng ngày 6/10 sau chuyến thăm Mỹ.Trả lời phỏng vấn của phóng viên tại sân bay quốc tế Incheon, ông Kim cho biết trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 4/10 (giờ địa phương), hai bên đã đạt được sự đồng thuận đáng kể về tác động và ảnh hưởng mà thị trường ngoại hối Hàn Quốc có thể gánh chịu khi đầu tư quy mô lớn vào Mỹ. Hai bên cũng đã thảo luận về lợi ích quốc gia theo quan điểm của Chính phủ và người dân, tính ổn định thị trường và tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Ngoài ra, hai nước đang dần thu hẹp được bất đồng về cách thức triển khai khoản đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ. Tuy nhiên, ông Kim cho biết hai bên đã không thảo luận cụ thể về tỷ lệ đầu tư và bảo lãnh trong cuộc gặp lần này. Hai Bộ trưởng sẽ sớm có cuộc gặp tiếp theo, có thể là trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này.Trong chuyến công tác Mỹ không được công bố trước, ông Kim đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Lutnick vào ngày 4/10 (giờ địa phương). Ngay sau đó, ông đã tham dự cuộc họp đối sách khẩn cấp về các vấn đề thương mại do Văn phòng Tổng thống tổ chức trực tuyến, chia sẻ về kết quả cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ, rồi sau đó lên đường về nước.Cuộc họp khẩn nói trên do Chánh Văn phòng Chính sách Kim Yong-beom và Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Wi Sung-lac đồng chủ trì. Ngoài Bộ trưởng Kim còn có các quan chức khác như Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Koo Yun-cheol, Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yeo Han-koo tham dự.