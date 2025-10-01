Bắc Triều Tiên triển lãm nhiều vũ khí đe dọa Mỹ và Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/10 đưa tin triển lãm trang thiết bị quân sự "Phát triển quốc phòng - 2025" đã khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng vào ngày 4/10.Tâm điểm chú ý tại triển lãm lần này là tên lửa đạn đạo bội siêu thanh có tên "Hwasong-11 Ma", có thể đạt tới tốc độ trên Mach 5, được phân tích là có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của Hàn Quốc. Ngoài ra, miền Bắc còn công bố tên lửa hành trình bội siêu thanh, có thể được triển khai từ khu trục hạm kiểu mới "Choe Hyon" của miền Bắc, với hình dáng tương tự với tên lửa do Nga sản xuất.Tại triển lãm lần này, lần đầu tiên Bắc Triều Tiên công bố tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm kiểu mới, trông giống như tên lửa "Hwasong-19" và tên lửa "Sao Bắc Cực-6", loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể đe dọa lãnh thổ nước Mỹ.Trong bài diễn văn tại lễ khai mạc triển lãm, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu hai nước đồng minh hạt nhân Hàn-Mỹ đang tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự, gia tăng sức mạnh quân sự cho lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Do đó, nước này đã phân bổ các tài sản chiến lược đặc biệt cho các mục tiêu quan trọng. Ông Kim còn công khai đe dọa rằng Hàn Quốc nên tự đưa ra phán đoán rằng lãnh thổ của mình có còn là nơi an toàn hay không.Giới quan sát nhận định việc miền Bắc công bố các loại vũ khí chiến lược có thể tấn công Hàn Quốc và Mỹ trước thềm kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động (10/10) nhằm đẩy cao uy hiếp và nâng cao năng lực đàm phán với Washington trong tương lai.Về phát biểu đe dọa của Chủ tịch Kim Jong-un, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng miền Bắc sẽ bước vào con đường đối thoại và hợp tác vì hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế.